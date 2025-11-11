Los colegios privados podrán fijar sus cuotas sin autorización

El Gobierno derogó el régimen de intervención estatal sobre los aranceles y matrículas de los establecimientos privados que regía desde hace más de 30 años.

El Gobierno nacional derogó el sistema de control estatal sobre los aranceles y matrículas de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes 11 de noviembre en el Boletín Oficial. De esta manera, dejó sin efecto el antiguo Decreto 2417/1993, vigente desde hace más de 30 años.

Los establecimientos privados podrán fijar sus propios precios sin necesidad de solicitud previa o autorización estatal. Según el Ejecutivo, el régimen anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto agregó que la intervención estatal frecuente “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica del sector”.

Con la nueva norma, también se instruye al Ministerio de Capital Humano -por medio de la Secretaría de Educación- a revisar el antiguo Decreto 2542/1991,la norma madre del financiamiento de la educación privada, con el objetivo de adaptar el marco regulatorio al sistema actual de distribución de competencias provinciales.

De esta manera, la medida profundiza la tendencia del gobierno de Milei hacia una mayor desregulación del sector educativo privado, otorgando a cada institución la libertad para fijar valores de matrícula, cuota y condiciones internas sin el filtro de la aprobación estatal.

Fuente: Canal 26

