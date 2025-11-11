La actriz posó frente al Taj Majal y recorrió los lugares más emblemáticos de aquel país.

Viviana Saccone es una de las actrices más reconocidas de la escena argentina. La oriunda de Jeppener, tiene un carisma sin igual y triunfa arriba y abajo del escenario. A lo largo de su carrera artística ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

En esta ocasión sorprendió a través de su perfil de Instagram con postales de su viaje a la India, en el marco de la Primera Peregrinación Crística, nacida del llamado de Jesús y nutrida por los aprendizajes y revelaciones de los primeros 13 peregrinos. En el camino recorrió los pasos de Jesús en su posible viaje a la India.

Aunque no hay evidencia científica, la leyenda dice que Jesús podría haber encontrado inspiración en este entorno espiritual a orillas del Ganges y que pudo haber meditado en la Cueva de Vashistha.

Saccone recorrió los lugares más emblemáticos de la India y compartió la cultura del llamativo país. La actriz posó con una túnica en colores tierras y anaranjados. Con detalles de brillos. También cubrió su pelo. Sin lugar a duda, la imagen impactó a sus fans y no dudaron en dejarle cientos de likes y corazones. La publicación revolucionó Instagram y no pasó desapercibida.

Rrecorrió los lugares más emblemáticos de la India y sorprendió a todos con el espectacular atuendo que eligió. Una túnica larga cubriendo su cabello. En colores tierras y anaranjados. Con detalles de brillos. La artista alucinó a sus fans y recibió cientos de mensajes de halagos.

Fuente: Vía País

