El campeón mundial recibió un reconocimiento por su carrera en el mundo del boxeo por parte de La Casa del Boxeador.

El deportista fue invitado sin un motivo aparente, y al momento de presenciar la Ceremonia Oficial de Exaltación le fue revelado el porqué de su presencia: recibiría una distinción acordada por el Comité de la Asociación Mutual Casa del Boxeador. Su trayectoria no sólo reflejó su esfuerzo sino que también tuvo resultados exitosos con 75 peleas ganadas, siendo que en 44 de ellas se consagró por KO.

Además, el boxeador fue tricampeón mundial superligero de la AMB, campeón sudamericano y argentino superligero y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1987. Además, batió el récord de 6 defensas del título en un sólo año, en 1993.

