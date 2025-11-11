Desde la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Popular municipal están instruyendo a los más jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral tras finalizar sus estudios.

En esta ocasión los encuentros fueron dirigidos a estudiantes de la EES N° 11 de Las Acacias, la EES N° 3 de Jeppener, el Instituto Santa Rita de Cascia y la EES N° 1 de Brandsen. La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas como la elaboración de un currículum, la preparación para entrevistas y la presentación personal con mayor seguridad.

