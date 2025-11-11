Escriben los lectores: «Recién llevamos el 40% del sueldo cobrado»

Hoy a la tarde, un lector de nuestro portal y empleado de Granja Tres Arroyos se comunicó a través de Whatsapp para contar cuál es la situación laboral en la cual se encuentran actualmente, lo cual demuestra que la problemática de los trabajadores y la empresa mencionada aún no terminaron.

Su mensaje fue el siguiente:

«…Quiero que esta situación que estamos padeciendo en nuestro lugar de trabajo sea pública. Hoy 11 de noviembre recién llevamos el 40 % del sueldo cobrado. Tanto empresa como gremio se nos burlan en la cara, ayer supuestamente se tomó medida y lo único que generaron fue duplicarnos el trabajo para hoy, donde la producción obviamente fue el doble de lo habitual. Es indignante lo que esta pasando. Sufrimos persecución laboral, no nos pagan correctamente encima tenemos un gremio ausente qué pecado por inoperantes, Alejandro bigliati es el responsable de nuestra situacion».

Ayer se realizó una asamblea informativa para dar cuenta sobre la falta de pagos, pero los trabajadores siguieron en sus puestos cumpliendo con la producción. Esto se suma al reclamo de otros trabajadores que también se contactaron con Infobrandsen para visibilizar que hace tiempo se encuentran con el cobro en cuotas y una situación general que no es alentadora.

NOTA RELACIONADA:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp