San Vicente proyecta más obras y viviendas con el Presupuesto 2026.

El intendente Nicolás Mantegazza acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación del Presupuesto bonaerense, que prevé la ampliación de la planta cloacal y la construcción de 200 viviendas en Alejandro Korn, fortaleciendo el crecimiento urbano del distrito.

La jornada contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno); el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; intendentes, legisladores, representantes sindicales y organismos de Derechos Humanos.

El Presupuesto 2026 dispondrá de una inversión total de $3,2 billones en obra pública, priorizando infraestructura escolar, sanitaria y vial, junto con políticas sociales, productivas y de seguridad. Además, incorpora la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, para reclamar los recursos que la Nación adeuda a la Provincia.

En el caso de San Vicente, el Presupuesto 2026 contempla inversiones estratégicas que consolidarán su desarrollo urbano y poblacional, con obras fundamentales como la ampliación de la planta de líquidos cloacales ubicada en San Vicente, que permitirá mejorar el servicio sanitario en todo el distrito mediante una inversión superior a los 750 millones de pesos.

Además, garantizará la construcción de 200 nuevas viviendas en Alejandro Korn, destinadas a fortalecer las políticas de acceso a la vivienda y brindar soluciones habitacionales a las familias sanvicentinas.

Mantegazza destacó que estas obras “reflejan el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento de San Vicente y el bienestar de su comunidad, en un momento en el que resulta esencial sostener la inversión pública y la generación de empleo local”.

