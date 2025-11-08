“Este mes solo cobramos un 20% del sueldo”, contó un empleado que continúa trabajando pese a la crítica situación. Reclaman la intervención del gremio.

Denuncian que los empleados de la planta de Granja Tres Arroyos vienen cobrando sus sueldos en cuotas desde hace varios meses y que la situación se ha agravado en las últimas semanas. Según uno de los trabajadores, el retraso en los pagos se suma a la falta de respuesta por parte de los delegados gremiales.

“Hace varios meses que venimos cobrando así, en cuotas. Antes nos depositaban en cuatro veces, pero este mes es peor: a la fecha solo cobramos un 20% del sueldo”, contó a InfoBrandsen un empleado, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

El trabajador relató que la situación se repite desde principios de año. “Ya desde febrero venimos cobrando así. El año pasado las vacaciones fueron un desastre, el aguinaldo también, y el gremio brilla por su ausencia”, señaló.

A pesar de los incumplimientos salariales, los empleados continúan con sus tareas habituales. “Seguimos trabajando igual, porque si faltamos o nos ponemos rebeldes, se van a poner duros con nosotros”, explicó.

El testimonio refleja un clima de descontento general entre los trabajadores de la planta. “El gremio se pelea entre ellos y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias. Esa es la realidad acá en la planta de Brandsen”, expresó el operario.

La Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, cuenta con plantas de producción en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En los últimos años, trabajadores de otras sedes también manifestaron dificultades similares respecto a los pagos y condiciones laborales.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp