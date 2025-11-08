Se conmemora desde 1959 por la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina.

Como cada 8 de noviembre, se celebra el Día del Empleado Municipal en el que se reconoce se el trabajo de los empleados de la gestión pública local.

“A los trabajadores municipales, de ayer y de hoy: gracias por su entrega, su compromiso, su vocación y su esfuerzo cotidiano para sostener, muchas veces en silencio, la vida diaria de nuestro Brandsen. Gracias por hacer posible que cada servicio llegue a cada rincón del distrito”, manifestó el intendente Fernando Raitelli en sus redes sociales, a la vez que compartió un video alusivo.

Esta jornada se celebra en conmemoración de la fecha en la que se creó la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Cabe resaltar que un día como hoy, pero de 1959 se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema). Se trata de la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las Provincias Argentinas y que sigue vigente hoy en día.

Esta se originó durante la presidencia de Arturo Frondizi y fue impulsada por las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. La creación de la Coema era organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina para defender los derechos de sus empleados. Esta idea la impulsó el secretario general de la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires y dirigente municipal de la ciudad de Avellaneda, Gerónimo Izett.

Fuente: Minuto Uno

ASUETO

En tanto, la Municipalidad dio el asueto en reconocimiento a los trabajadores municipales, en la jornada de ayer; dado que se conmemora el aniversario de la creación de la “Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina” por tal motivo se celebra el Día del Trabajador Municipal.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp