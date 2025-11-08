Semanario Tribuna – 8 de noviembre de 2025

La edición Nº3065 ya está disponible en todos los kioscos. ¿Qué dice la tapa?

El Municipio en emergencia económica: La comprometida

situación financiera que atraviesa, obliga a un severo ajuste

El decreto saldrá el lunes, pero se adelantaron los lineamientos generales. Se reduce en un 15 por ciento el sueldo de secretarios, subsecretarios y directores; no habrá más vales de combustible para los funcionarios que afectaban su vehículo para cumplir su labor profesional; congelan el ingreso de personal y no habrá horas extras. El nivel de cobrabilidad de las tasas urbanas sigue siendo muy bajo y el organigrama -saturado de “caciques”- ha contribuido a incrementar los gastos en personal, que estaban en todos los casos extremadamente bajos. Decidieron dejar para más adelante decisiones sobre los recientes reclamos de personal de salud sobre salarios y funcionamiento. También avanzan a paso lento sobre el convenio con la Rural por el mantenimiento de los caminos rurales. Encima, en el presupuesto de Provincia para el 2026, tan generoso con municipios vecinos, no figura ninguna inversión nueva para Brandsen, lo que implicaría un pase de factura por el alineamiento político de la actual gestión municipal con La Cámpora. En ese escenario, tan urgido, esperan reunirse con los otros bloques para empezar a cambiar ideas sobre el aumento del valor de las tasas del año venidero. Como se ve, no sólo al ceibo de la Escuela 10 llegó la poda.

Maderos en riesgo

Así quedó el ceibo de la Escuela 10 después de la intervención a que fue sometido a instancia de recomendaciones de profesionales de la facultad de Agronomía de La Plata. ¿Fue desmoche o no fue desmoche? Hay opiniones encontradas entre estudiosos del tema. El ceibo sigue allí, generando descendencia y discusiones. Y el municipio ha dicho que “la intención de esta gestión es preservar el Ceibo, no eliminarlo”. La otra imagen nos muestra la cruz con Cristo crucificado que estaba en el altar de la parroquia Santa Rita y que esta semana se cayó. Tras haber participado en la ceremonia del 14 de septiembre no fue reubicada en forma apropiada. Esa escultura, que plasma de manera tangible y emotiva el sufrimiento de Cristo, apenas sufrió rupturas en los miembros inferiores.

Básquet: el Rojiverde, a la final

Tras derrotar en el segundo partido a Deportivo San Vicente por un contundente 74 a 57, Atlético y Progreso se clasificó para la final de la Liga Conferencia Sur ante Proyect24, último campeón, con fecha a confirmar. Para el cruce, al mejor de tres partidos, los dirigidos por Leandro Ferrari y Aníbal De Lío tendrán ventaja y definirán como locales.

Piden mejoras para el personal de Salud y la semana próxima habrá un nuevo encuentro

El jueves se llevó a cabo la asamblea programada por trabajadores de la salud en dónde le exigían al Ejecutivo municipal mejoras salariales y condiciones justas de trabajo. La reunión fue en el Municipio. “Fue un primer encuentro en buenos términos”, informan desde las dos partes. Seguirán negociando la semana próxima. No sólo se habló de salarios, sino también de temas como condiciones de trabajo, seguridad y otras cuestiones operativas. Participó personal de maestranza, ambulancieros y enfermeros. No asistió ningún médico.

No aparecen obras para Brandsen en el presupuesto de Provincia para 2026

Aunque sea apresurado hacer especulaciones, no son pocos los que consideran que el alineamiento político de la actual gestión con La Cámpora podría haber sido un agravante a la hora de priorizar municipios. La puja de Kicillof con Cristina tomó estado público y Brandsen no es la única comuna camporista que quedó relegada en el reparto de ayudas e inversiones. Son presunciones que la realidad irá aclarando.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp