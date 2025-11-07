Con una gran grilla de artistas, se celebrará un tradicional evento que este año tendrá un significado especial: la conmemoración de los 30 años del Taller de Danzas Nativas Municipal.

Este fin de semana, la Ciudad se prepara para una nueva edición del Encuentro de Danzas Folklóricas. El evento -ya instalado como parte del calendario cultural local- se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Club Social -Larrea 743-. Con entrada libre y gratuita, ambas jornadas comenzarán a las 20.

En esta XIV edición, la propuesta vuelve a poner el foco en la danza como espacio de encuentro e identidad. La iniciativa es organizada por un grupo de bailarines que formaron parte del taller a lo largo de su historia, quienes decidieron reunirse nuevamente para celebrar las tres décadas de trayectoria de este espacio cultural. Actualmente, el taller está dirigido por Lucas Ayala, quien continúa la tarea de promover y difundir las danzas tradicionales argentinas.

Durante dos jornadas, la ciudad recibirá a agrupaciones y delegaciones de distintos puntos del país y del exterior, que compartirán escenarios en un encuentro que promete ser una verdadera fiesta popular. El evento se presenta como una oportunidad para rendir homenaje a la historia del taller y a todos los bailarines que lo hicieron crecer, al tiempo que consolida a Brandsen como un punto de referencia en el ámbito de las danzas folclóricas.

