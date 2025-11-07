El sábado 8 de octubre se llevarán a cabo la entrega de premios del XIV° Certámen Internacional de Cuento, Poesía y Carta de la SER (Sociedad de Escritores Regionales), quien hará entrega de una faja dorada a aquellas personalidades destacadas de la cultura, tanto de nuestra ciudad como de otros puntos de la provincia.

El evento tendrá lugar en la Sala de Cultura a partir de las 18:00, cuenta con entrada libre y gratuita, y se realizarán distintas exposiciones:

Presentación de la Antología 2025 y el video sobre cuentos de terror elaborado por alumnas de la Escuela 1.

Actuación de Mario Cabrera, Inés Revil, Desireé Romero, Marcelo Capandegui y Papelnonos.

Por otro lado se entregarán premios a distintas personalidades entre las cuales se encuentran los brandseños Marta Díaz (coreógrafa y bailarina), Paola Núñez (artista plástica), Desireé Romero (cantante y profesora de música), Viviana Saldeña (activista cultural, locutora televisiva) e Inés Revil (Cantante).

