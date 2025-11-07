Del 10 al 16 de noviembre tendrá lugar la 41° edición Semana del Helado Artesanal, y el jueves 13 se realizará la 9° edición de la Noche de las Heladerías, donde más de 500 locales adheridos a nivel nacional ofrecerán una promo.

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Porque el futuro es artesanal, y el helado también: se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino“Ayer, hoy y siempre”.

Con propuestas especiales y experiencias en todo el país, la Semana del Auténtico Helado Artesanal se consolida como un clásico del calendario cultural y gastronómico argentino.

LA NOCHE DE LAS HELADERÍAS

El jueves 13 de noviembre a partir de las 19:00, más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la noche más esperada del año. Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande.

En nuestra ciudad, Heladería Donna será el local que se suma a esta noche perfecta para los amantes del dulce.

UN NUEVO SABOR: FRUTA D’ORO

Este año AFADHYA propone un sabor frutal súper fresco e innovador. Se trata de Fruta D’ Oro, un sorbete de mango y banana (a base de agua) con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco. Una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

“Cada año en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal buscamos maravillar a los fanáticos con propuestas distintas que sorprendan a los paladares más exigentes. Este nuevo sabor, Frutta D’ Oro, fue creado en conjunto con los maestros heladeros de Afadhya, en los laboratorios de la nueva Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada” destacó el Presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone.

Y agregó: “La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”

DATOS DE CONSUMO

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

Los clásicos infaltables en el kilo de helado más pedido por los argentinos incluyen sabores como: dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema y pistacho. “Esto reflejala combinación perfecta entre tradición y sabor artesanal”, agregó Maccarrone.

Por su parte, una encuesta online realizada por AFADHYA, con la participación de socios emblemáticos de heladerías de todo el país, reveló el Top 10 de sabores más elegidos en 2025:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

HISTORIA DE ESTA CELEBRACIÓN

Desde su creación en 1985, la Semana del Helado se consolidó como una tradición que combina promoción, solidaridad e innovación. La Noche de las Heladerías, incorporada en 2017, convirtió la propuesta en un evento federal con impacto cultural y económico en todo el país. Reconocida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como actividad de interés cultural y por el Ministerio de Turismo de la Nación como Marca País, la celebración del helado argentino crece año tras año.

Por otro lado, esta edición cuenta con el acompañamiento de distintas empresas como Baires Cocina, Cattabriga, Milkaut Profesional, Aromitalia, Alyser, Isa, Techfrost, FAM, Oyambre, Vacalin, Águila, Ghelco, La Serenísima, Tronador Chocolates, Materia Prima y San Ignacio.

