Marisa hizo su descargo vía redes sociales y expresó: “Es imposible tener la basura de 10 días adentro de tu casa”.

También manifestó su descontento con el estado de las calles.

Marisa, vecina del barrio La Dolly II, difundió un video en redes sociales para denunciar que desde el 2 de noviembre el servicio de recolección de basura no pasa por la zona, lo que -según afirma- afecta a toda la comunidad. Hoy, 11 de noviembre, la basura continúa acumulándose frente a las viviendas.

“Vengo a hacer un reclamo al municipio de Brandsen. Me ven acá al lado de mi cesto de basura porque esta es la condición actual: no vienen a recoger la basura desde el 2 de noviembre y estamos a 11”, expresó al inicio del video.

La vecina afirmó que para lograr que el camión pase deben recurrir a instancias informales: “Tenemos que mandar mensajes a los vecinos, a la sociedad de fomento, al encargado de recolección, a Dios y María Santísima, pidiendo por favor que vengan a juntar la basura, cuando se supone que es un servicio regular porque todos pagamos impuestos”.

Según relató, una de las excusas frecuentes que recibe es el mal estado de las calles de tierra cuando llueve. Sin embargo, advirtió que en esta ocasión el clima no fue un impedimento: “En este momento la calle está 100% seca; es intransitable porque tampoco la arreglan”.

Marisa también señaló las consecuencias sanitarias y ambientales que genera la acumulación de residuos frente a las casas: “Es imposible tener la basura de 10 días adentro de tu casa. Cuando la sacamos, vienen perros, rompen las bolsas, aparece algún animal y se empieza a desparramar todo. Más adelante, en verano, van a empezar a andar moscas y ratas”.

La vecina remarcó que la recolección irregular no es un problema nuevo, sino una situación que arrastra desde que llegó al barrio: “Desde el mes de enero que me mudé acá venimos arrastrando esto”.

Finalmente, pidió al municipio que se haga cargo y brinde una solución: “Lo estoy haciendo con mucho respeto, pero ya no daba para más. Hicimos los reclamos como corresponde y nadie le da bola”.

