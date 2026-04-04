La localidad será sede del primer Torneo Provincial de Newcom, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril en las instalaciones del CEF N.º 157.

El torneo contará con la participación de equipos provenientes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y representa un hecho histórico para la comunidad ya que se trata del primer evento de estas características organizado en la localidad. La competencia reunirá a jugadores y jugadoras de diferentes edades, en una disciplina que continúa creciendo en todo el país.

El newcom es una actividad deportiva que promueve la actividad física, la integración y el encuentro social, especialmente entre personas adultas, fomentando hábitos saludables y el trabajo en equipo. En los últimos años, esta disciplina ha tenido un importante desarrollo en la provincia de Buenos Aires, con torneos y encuentros en distintas ciudades.

Desde la organización destacaron la importancia de la presencia de los medios de comunicación para difundir este evento deportivo, que no solo convoca a equipos de la región, sino que además posiciona a Ranchos como sede de encuentros deportivos de carácter provincial. Se espera una importante participación de delegaciones y público durante las dos jornadas del torneo.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp