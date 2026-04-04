Desde las 14 en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.
Una nueva edición del Loma Verde Rock ya está cerquita, y será el próximo fin de semana, a partir de las 14hs, con la participación de 9 bandas. El evento es organizado por DDK Loma Verde.
No te podés perder la oportunidad de disfrutar de una tarde a puro rock, y colaborando con la escuela de Deryon Do Kwan, que con tan alto nivel, profesionalismo y talento, nos representa en competencias nacionales e internacionales.
Actuarán:
- GURI
- ABASTO REGGAE
- LOS METE PUAS
- CAPITAN PATO
- PIXELADOS
- 61 Y 49
- LOS TOYS
- LIVE KILLER
- L.O.H.B.O
Fuente: Multimedio Digital
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