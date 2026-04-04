La edición N° 3081 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de nuestra ciudad. A continuación los temas de tapa desarrollados.

Vertiginosa persecución a una pareja, desde el República hasta el Infanta Isabel, donde un agente habría sacado un arma para reducirla

La campaña contra motos infractoras tuvo una violenta escaramuza

El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 9 de la noche, y comenzó en el República para terminar en el Infanta Isabel, con el conductor de una moto aprehendido por personal policial. En la huida, habría llegado a circular por arriba de las veredas.

En redes, la madre del joven conductor del rodado aclaró que su hijo escapaba de los efectivos “porque la moto no era de él y no quería que la saquen. El siguieron hasta tirarlo de la moto a él y a su novia”. La captura de video parece mostrar que el agente está empuñando el arma con las dos manos.

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“Una cosa vivir una noche de frío, pero otra cosa es pasar 64 noches de frío, en Monte Longdon, bajo fuego de artillería, a la intemperie y sin comida”

Conmovedor testimonio de Carlos Saccón desde Tierra del Fuego

La nota la difundió La Nación+, en la medianoche del miércoles1 desde Tierra del Fuego. Lo presentaron como excombatiente de La Plata, pero Carlos los corrigió: “soy de Brandsen, hice el servicio militar en La Plata” y agregó, por supuesto, “que me siento orgulloso de haber participado en esta gesta histórica”, recordando sobre todo a “los 16 compañeros que allí murieron”.

Contó que “fue muy difícil la reinserción en la sociedad, que padecemos, en mayor o en menor medida, el estrés postraumático, que siempre vuelve Malvinas, sobre todo cuando se acerca esta fecha”. Le preguntaron si hay alguien en particular a quien quiera recordar, su respuesta fue: “no me preguntes a quien quiero recordar sino a quienes no los voy a olvidar jamás”. Al final pidió un reconocimiento eterno a las madres de los soldados que allí quedaron.

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Obra en Area 60: Inversión de $900 M de la Cooperativa de Electrificación Rural

La nueva línea troncal duplica la potencia instalada. De esta forma, mejora la calidad de servicio a más 3.000 socios usuarios del corredor verde de la ruta 2, sector que experimenta un crecimiento constante.

En la próxima semana reiniciarían los trabajos en la sede del Atlético y Progreso

Todo estaría encaminado para poder retomar un proyecto que desde hace más un año mantiene absolutamente cerrado el salón de Ferrari y Alberti. Trascendió desde el ámbito directivo, que sería algo así como una Donna Premium, un espacio más coqueto y moderno que ofrecería mucho más que los helados de la marca. La primera tarea apunta a la renovación de la vereda.

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Juventud y suicidio: reunión el viernes en el Museo para tratar esta problemática comunitaria

Para tratar una de las problemáticas más relevantes que afecta a nuestras adolescencias y juventudes, se convoca a la Mesa Intersectorial de Salud Mental a una reunión que se llevará a cabo el viernes 10 a partir de las 15 en el Museo.

El eje central será la prevención del suicidio, entendida como una problemática comunitaria. Por ello, se busca la participación de distintos sectores del Estado, así como de instituciones intermedias y agentes comunitarios que tienen contacto directo con las juventudes.

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