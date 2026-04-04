En una cobertura especial de La Nación + desde Río Grande, Tierra del Fuego, el excombatiente de Malvinas Carlos Saccón, oriundo de Brandsen, compartió un testimonio profundo y conmovedor en el marco de la vigilia del 2 de abril.

A 44 años de la guerra, su relato vuelve a poner en palabras lo que muchos sienten y pocos pueden explicar: que el conflicto no terminó, que sigue presente en la memoria y en la vida de quienes lo atravesaron.

“Hoy me siento orgulloso de haber sido partícipe de esa gesta”, expresó, aunque rápidamente dejó en claro que ese orgullo convive con recuerdos duros y persistentes. El frío, por ejemplo, fue uno de los factores más extremos: “No es un día de frío… son 64 días a la intemperie, bajo bombardeos, con hambre. El frío era nuestro principal enemigo”.

Durante la entrevista, también habló del después, de lo que vino tras el cese del fuego. “No es el día después… son 44 años. La guerra no terminó el 14 de junio. Ahí empezó otra batalla: contra el olvido, por el reconocimiento”, sostuvo.

Saccón remarcó las dificultades que enfrentaron muchos veteranos para reinsertarse en la sociedad, atravesados por el estrés postraumático y la falta de acompañamiento durante años. En ese sentido, destacó que recién en las últimas etapas comenzó a haber mayor reconocimiento.

Carlos Saccón entrevista por La Nación +

El recuerdo de sus compañeros caídos fue otro de los momentos más sensibles. “No son números. Detrás de cada uno hay una familia, una historia. No los voy a olvidar jamás”, dijo.

También hizo un pedido claro: que no se olvide a las madres de los soldados que quedaron en las islas. “Nosotros volvimos, con nuestras secuelas, pero pudimos hacer nuestras vidas. Ellos no tuvieron esa oportunidad”.

El testimonio se da en un contexto donde también se vuelve a poner en foco el impacto de la posguerra, con cifras que estiman entre 300 y 500 suicidios de excombatientes, una herida que sigue abierta.

La vigilia en Río Grande, que nació hace años con un pequeño grupo de veteranos, hoy convoca a miles de personas que mantienen viva la memoria.

📺 A continuación, el video completo de la entrevista realizada por La Nación +.

VIDEO El testimonio de Carlos Saccón en la vigilia de Malvinas Fuente: La Nación +

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