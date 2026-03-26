Un accidente de tránsito se registró pasadas las 21 horas de este jueves 26 de marzo en la intersección de Las Heras y Rivadavia, en pleno centro de la ciudad.

Por causas que se intentan establecer, un utilitario Citroën Berlingo de color blanco colisionó con una bicicleta. La mujer que circulaba en el rodado menor lo hacía por Rivadavia en dirección a las vías del ferrocarril, mientras que el vehículo transitaba por calle Las Heras en sentido al centro.

Como consecuencia del impacto, la ciclista fue asistida y trasladada al Hospital Municipal con dolencias.

En tanto, al conductor del vehículo se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron inspectores de la Dirección de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

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