Urgencias ante el contexto económico actual.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó formalmente ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) el adelantamiento de la fecha de cobro de los haberes correspondientes al mes de marzo. De cumplirse el cronograma habitual los maestros deberían cobrar el jueves 9 de abril. En ese contexto, solicitaron que se depositen los haberes el lunes 6 de abril.

Al analizarse el calendario que se viene la próxima semana, los gremios docentes firmaron un documento para pedirle por nota al gobierno bonaerense que adelante el pago de los haberes. Y ese pedido formal lo llevaron a cabo ayer. Lo hicieron mediante una nota dirigida al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Hernán Turkenich. Allí, los gremios docentes plantearon la necesidad de garantizar una liquidación más temprana de los salarios.

Según se detalla en el documento, la solicitud se fundamenta en que, debido a los feriados, la fecha prevista de pago sería el 9 de abril, lo que implicaría una extensión considerable en los plazos habituales. En ese sentido, desde el FUDB advirtieron que esta situación genera: “un período de tiempo excesivamente extenso y un impacto negativo en la realidad socioeconómica de las y los trabajadores de la educación”.

El frente gremial -integrado por Amet, Feb, Sadop, Suteba y Udocba- pidió que se arbitren los medios necesarios para adelantar la fecha de cobro al 6 de abril, con el objetivo de reducir el impacto económico sobre los docentes. Finalmente, desde el sector manifestaron su expectativa de obtener una respuesta favorable, teniendo en cuenta la urgencia planteada y el contexto económico actual.

Abril comienza el próximo miércoles. Jueves y viernes es feriado. El 2 de abril por el Día del Veterano y Caídos en Malvinas, el 3 de abril por Viernes Santo. Luego llega el fin de semana y el segundo día hábil será recién el lunes 6 de abril. Al cierre de esta edición el gobierno bonaerense aún no había oficializado el cronograma de pago.

Fuente: El Día

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