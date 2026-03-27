La empresa EDELAP llevó adelante operativos en el barrio lindero a Ruta 215 e identificó irregularidades en viviendas “que afectaban la seguridad y la calidad del servicio”.

Días atrás, la empresa distribuidora EDELAP intensificó sus operativos de control en distintos puntos de la Región y detectó un total de 27 viviendas con conexiones eléctricas fraudulentas en el barrio El Rodeo, ubicado sobre la Ruta 215 en cercanías a nuestro Distrito.

Según informaron desde la compañía, las irregularidades incluían medidores adulterados y conexiones directas a la red de distribución, prácticas que impiden el registro real del consumo energético y representan un serio riesgo tanto para quienes las realizan como para el resto de la comunidad.

Desde la empresa señalaron que estas maniobras no solo constituyen un delito, sino que además afectan la calidad del servicio eléctrico, ya que generan sobrecargas en la red que perjudican a los usuarios que cumplen con el pago correspondiente.

“El fraude eléctrico es una práctica ilícita que consiste en la manipulación de las instalaciones para consumir energía sin la debida registración y, por ende, evadir el pago. Esta actividad no solo compromete la seguridad en la vía pública, sino que también impacta negativamente la calidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios que cumplen con sus obligaciones, además de acarrear graves consecuencias legales para quienes la cometen”, destacaron.

En el marco de los procedimientos, el personal de EDELAP procedió a labrar las actas correspondientes, eliminar de inmediato las situaciones de riesgo eléctrico detectadas y avanzar con medidas que incluyen la suspensión del suministro y el recupero de la energía consumida de manera ilegal, con un recargo adicional del 40%.

Además, la firma recordó que estas prácticas pueden derivar en denuncias penales, al tiempo que advirtió sobre los peligros asociados, como incendios, electrocuciones y accidentes en la vía pública. Asimismo, invitan a los vecinos a colaborar denunciando de forma anónima cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita 0800-222-3335.

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