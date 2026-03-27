El proyecto, impulsado por la Comuna junto al Instituto Geográfico Nacional y el Colegio de Agrimensores, no tendrá costo para el municipio y permitirá optimizar herramientas clave para la planificación territorial y la producción.

La reunión tuvo lugar en el despacho municipal.

El Municipio dio un paso importante hacia la modernización de sus sistemas de georreferenciación tras mantener una reunión en la tarde del jueves con autoridades del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y representantes del Colegio de Agrimensores, en el marco de una propuesta para la firma de un convenio de cooperación. La misma tuvo la participación del intendente Fernando Raitelli.

El acuerdo contempla la instalación de una estación permanente -una antena geodésica- que formará parte de una red nacional en expansión, diseñada para mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento y cartografía. Estas antenas se distribuyen estratégicamente en el país, aproximadamente cada 100 kilómetros, y su implementación no implica costos para el municipio.

Desde la comuna se comprometieron a facilitar el espacio físico necesario, además de garantizar las condiciones de funcionamiento y protección del equipamiento, que requiere conexión eléctrica e internet permanente.

Durante el encuentro participaron el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura Distrito V, Agrim. Javier Pereyra; el presidente del Distrito VII, Ing. Agrim. Maximiliano Lucangioli; la vicepresidenta del Distrito V, Agrim. Verónica Giagante; los ingenieros Ignacio Astorga y Gonzalo González; el agrimensor Marcelo Juárez; y la directora de Planeamiento y Catastro, Alejandra López.

“NO EMITEN SEÑALES, SOLO RECIBEN INFORMACIÓN SATELITAL”

En diálogo con el programa Una Buena Mañana (Estación Radio), el agrimensor Marcelo Juárez brindó detalles técnicos sobre la iniciativa y llevó tranquilidad ante posibles inquietudes de la comunidad: “Estas antenas reciben señales de los satélites, no son emisoras. Reciben la información y la transmiten a un módem conectado con el Instituto Geográfico Nacional”.

Y aclaró: “No hay ninguna emisión de ningún tipo de señal contaminante. Es la misma señal que usamos cotidianamente con el GPS del celular o del vehículo”. Juárez detalló que la información recopilada será de acceso libre y permitirá a profesionales y organismos trabajar con datos georreferenciados en tiempo real y con alta precisión.

IMPACTO EN EL MUNICIPIO Y EL SECTOR PRODUCTIVO

En términos prácticos, la instalación de esta estación permitirá mejorar la cartografía local y potenciar el uso de sistemas de información geográfica (GIS), fundamentales para la planificación urbana, obras de infraestructura y ordenamiento territorial. “Para los municipios, significa poder desarrollar sus cartografías y tener todas sus obras georreferenciadas”, señaló Juárez.

En el ámbito productivo, especialmente en el sector agropecuario, también se verán beneficios concretos: “Los equipos que trabajan con posicionamiento satelital, como tractores o cosechadoras automatizadas, van a poder operar con mayor precisión sobre la superficie”, indicó.

Estimativo de los componentes que llevaría la instalación de la antena.

SIN COSTOS Y CON MANTENIMIENTO GARANTIZADO

El especialista remarcó que la instalación y el mantenimiento estarán completamente a cargo del IGN. “No hay costo para el municipio. Todo el equipamiento lo provee el Instituto Geográfico Nacional. Lo único que se necesita es un lugar físico, electricidad -con un consumo mínimo, similar al de un cargador de celular- y conexión a internet permanente”, precisó.

Además, explicó que este tipo de estaciones suelen ubicarse en edificios públicos para garantizar su seguridad y accesibilidad, como municipios, hospitales o destacamentos.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación del lugar donde se instalará la antena, paso previo a la firma del convenio definitivo. De concretarse, Brandsen se sumará a una red clave para el desarrollo tecnológico y territorial del país, fortaleciendo herramientas que impactan tanto en la gestión pública como en la actividad privada.

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