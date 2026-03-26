El Centro de Atención Primaria de la Salud organizó la iniciativa con el fin de ayudar a quienes necesitan este dispositivo pero no tienen acceso a ellos.

El equipo de Fonoaudiología del CAPS convocó a quienes no utilizan sus audífonos para que los dejen allí y puedan ser utilizados por una persona que sí los necesite, dándole así la oportunidad de acceder a un dispositivo que es clave para la vida diaria, y que mejorará de manera exponencial su experiencia auditiva.

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