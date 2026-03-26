A cincuenta años del Golpe de Estado, el Municipio de San Vicente sigue construyendo memoria junto a las juventudes. Por eso el 27 de marzo proyectarán el film en el Centro de extensión universitaria «UNSAV».

A partir de las 13:00 podrán acercarse a Avenida Sarmiento esquina Presidente Illia para sumarte como espectador. Además, desde el Municipio invitan a los Centros de Estudiantes a que participen de esta jornada de cine y reflexión sobre la militancia estudiantil en la historia y el rol de las juventudes en los procesos históricos de nuestro país.

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