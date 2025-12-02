Federico y Sofía son subcampeones: «Tuvimos que viajar hasta acá para hacer historia»

Federico codesido y Sofía kearney, alumnos de la escuela Santa Rita representaron a nuestra ciudad en las Olimpiadas Matemáticas de Argentina (OMA), que tuvieron lugar en Córdoba.

Según comentó la mamá de Federico a Infobrandsen, en el nivel 1 tuvieron que competir contra otros 1000 equipos que poco a poco fueron quedando fuera de competencia en los distintos exámenes que compusieron cada etapa. Sin embargo, el dúo brandseño pudo superar cada una de ellas y llegó a la final.

Tras lograr reunir el dinero para acceder al viaje que los llevaría a la competencia, ambos estudiantes participaron junto a chicas y chicos de todo el país, más otros que venían de Uruguay, Paraguay y Brasil. Esta competencia organizó los grupos según la edad de los participantes.

Finalmente, los chicos pudieron avanzar en la competencia y fueron coronados como subcampeones de la edición 2025 de «Mateclubes». La mamá que se comunicó con nosotros para darnos la noticia expresó: «Tuvimos que viajar hasta acá para hacer historia».

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN INFOBRANDSEN:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp