Domselaar se encuentra atravesando el mayor crecimiento habitacional de su historia. Lo que hace apenas unos años era un entorno rural con baja densidad poblacional hoy se consolida como uno de los nuevos polos residenciales del sur bonaerense, impulsado por la llegada de familias jóvenes, el desarrollo de barrios cerrados y la mejora constante en infraestructura vial y servicios.

Vista aérea de el barrio cerrado Domselaar Chico, hoy concentra la mayor cantidad de viviendas, familias residentes y nuevas construcciones.



Un crecimiento sostenido que redefine el mapa urbano

El aumento de la demanda habitacional en Domselaar responde a una combinación de factores: la tranquilidad del pueblo, la cercanía con la Ruta 210 y la Ruta 6, y un proceso de urbanización que se aceleró a partir de la creación de nuevos loteos y barrios cerrados.

El punto de inflexión llegó a mediados de los 2000, cuando abriría sus puertas Domselaar Chico, el primer barrio cerrado de la zona. Ese desarrollo marcó el inicio de un perfil residencial completamente nuevo, que con el tiempo se complementó con otros proyectos como el barrio cerrado Estancias de Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas, consolidando un corredor de urbanizaciones privadas que conviven en armonía junto al paisaje natural.

Barrios cerrados: el motor del crecimiento local

Entre los núcleos más fuertes del crecimiento se encuentran Estancias de Domselaar Chico, Los Tilos, Las Margaritas y Domselaar Chico, que hoy funcionan como centros residenciales en plena consolidación.

Estos barrios cerrados combinan lotes amplios, tranquilidad, buena conectividad y un perfil familiar que se volvió especialmente atractivo para quienes buscan una alternativa accesible a Canning, San Vicente o Brandsen.

Nuevas construcciones y expansión en curso

Imagen del barrio cerrado Estancias de Domselaar Chico, donde el crecimiento se evidencia en nuevas viviendas, obras en marcha y mayor movimiento residencial.



El ritmo de construcción continúa en ascenso. En barrios como Estancias de Domselaar Chico se observan nuevas casas levantándose mes a mes, unidades ya habitadas y un diseño urbano que proyecta un desarrollo sostenido para los próximos años.

Esta dinámica sitúa a Domselaar en un proceso de transformación urbana que, lejos de frenarse, se fortalece a medida que nuevas familias eligen la localidad como su lugar para vivir.

