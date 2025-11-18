Federico y Sofía representarán a la Ciudad a fin de mes, pero necesitan juntar fondos para poder solventar los gastos.

Federico Codesido y Sofía Kearney, alumnos de 5º año de la escuela primaria Santa Rita, están viviendo un momento emocionante. Ambos clasificaron a la final nacional de la Olimpiada Matemática “Mateclubes”, un certamen que cada año convoca a miles de estudiantes de todo el país para poner a prueba su ingenio, lógica y habilidades matemáticas.

“Mateclubes” consta de cuatro etapas eliminatorias, en las cuales los chicos deben rendir exámenes de matemática y lógica. Las dos primeras instancias se realizan dentro de las escuelas participantes, mientras que la tercera -de carácter regional- tuvo lugar este año en Federico Brandsen-. Fue allí donde Federico y Sofía lograron algo extraordinario: obtuvieron puntaje ideal, saliendo primeros entre cientos de clubes, lo que les permitió acceder a la tan ansiada final nacional.

La instancia decisiva se llevará a cabo en La Falda, provincia de Córdoba, y reunirá a los mejores talentos matemáticos del país. Para el Santa Rita, el logro tiene un valor especial: es la primera vez en diez años que alumnos de la institución alcanzan esta etapa.

El viaje durará tres días ya que el domingo 30 se registran los participantes; el lunes 1º de diciembre es el examen; y el martes 2 se dan los resultados y la consiguiente premiación.

GASTOS

Sin embargo, el sueño de llegar a Córdoba enfrenta un obstáculo: el costo del viaje. Las familias, junto con la comunidad educativa, explican que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el gasto total y desde la Comuna no pueden brindarles apoyo económico.

Por eso, padres y docentes están organizando diversas actividades solidarias -rifas, feria del plato, colectas entre vecinos y comercios locales- con el objetivo de recaudar los fondos necesarios. La idea es que Federico y Sofía puedan representar no solo a Brandsen, sino también a toda la provincia de Buenos Aires en la final nacional.

Desde la comunidad educativa invitan a los vecinos, comercios y empresas locales a colaborar de la manera que puedan. “Es una oportunidad única para los chicos, un orgullo para Brandsen. No queremos que un impedimento económico frene su esfuerzo y dedicación”, expresaron a InfoBrandsen.

En este momento están sorteando una canasta navideña. Cada número tiene un valor de $3000 y se sortea el próximo sábado 22 por Lotería Nacional Nocturna. Los interesados en adquirir números o sponsorear a los chicos, puede comunicarse al 2223-505366 o al 11-61565475. También se puede colaborar por transferencia al alias: rifa.mateclubes a nombre de Santiago Vico, vicedirector de la institución.

