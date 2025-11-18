El Municipio de San Vicente ejecuta intervenciones claves en conductos pluviales, calles de tierra y sistemas de drenaje en varios puntos del distrito.

San Vicente continúa con las obras para evitar anegamientos. El plan incluye cámaras de inspección, entubados, zanjeo y reacondicionamiento de calles para prevenir anegamientos y mejorar la transitabilidad, garantizando entornos más limpios y seguros para los vecinos.

En paralelo, en el barrio Dardo Rocha de Domselaar, máquinas y equipos municipales continúan con los trabajos de perfilado y entoscado sobre diversas calles, como es el caso de La Pampa, mejorando la transitabilidad y fortaleciendo el desarrollo e integración barrial.

En el barrio La Estelita se ejecutan trabajos correspondientes a la Obra Hídrica sobre la Avenida Presidente Perón, donde se construyen cámaras de inspección que permitirán realizar tareas permanentes de limpieza y mantenimiento, contribuyendo a un mejor escurrimiento del agua y evitando anegamientos.

Sobre esta obra, Mantegazza explicó que “teníamos un problema puntual: el agua quedaba retenida sobre la avenida Presidente Perón. Por eso estamos avanzando con la reconstrucción de esta obra hidráulica, que ahora permitirá un mantenimiento continuo. Antes esto no era posible porque el conducto estaba obstruido y no contaba con cámaras de inspección. Con la incorporación de tapas a lo largo de estos 200 metros, se podrá trabajar de manera regular para evitar futuros inconvenientes”.

Asimismo, en el barrio Los Amigos se llevaron adelante tareas de zanjeo, cruces de calles y el entubado con más de 800 caños, obras clave dentro del Plan Integral de Mejoras que buscan optimizar el drenaje pluvial y prevenir inundaciones.

Por otra parte, en Alejandro Korn, sobre la calle José Hernández, el personal municipal avanza en la colocación de caños de hormigón y construcción de cámaras de desobstrucción para mejorar los conductos pluviales y facilitar el escurrimiento del agua.

Durante los últimos días, las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos avanzaron con tareas de limpieza integral, recolección de ramas, zanjeo, consolidado de calles, poda correctiva y la construcción de nuevas cámaras de inspección, acciones fundamentales para fortalecer el mantenimiento diario del distrito.

Todas estas acciones forman parte de un trabajo sostenido que lleva adelante el Municipio, a través de Servicios Públicos, para que cada barrio cuente con una infraestructura más eficiente, segura y acorde a las necesidades de los vecinos.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp