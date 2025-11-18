Fue presentada por el intendente Raitelli, quien le deseó éxitos en esta etapa; reemplazará a Laura Etcheverry, quien dejó el cargo a fines de mayo.

La localidad de Gómez cuenta con nueva delegada municipal: Marcela Porro, quien fue presentada por el intendente Raitelli en este mediodía y expresó: “Vamos a acompañarla en cada paso y a trabajar en conjunto para seguir dando respuestas a los vecinos del pueblo”.

Entre otros, también dijo presente el Coordinador de Delegaciones, Guillermo Roldán, quien estuvo al frente en Gómez desde mayo último, cuando se diera la salida de la anterior delegada, Laura Etcheverry. Otro de los asistentes fue el subsecretario de Servicios Generales, Andrés Brusa.

“Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa, que también es un compromiso compartido con toda la comunidad”, culminó el intendente en su escrito.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp