La entidad iniciará una nueva transmisión en vivo desde el Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut, para mostrar el comportamiento de una colonia de pingüinos y otras aves marinas que habitan en áreas protegidas. Será la tercera experiencia del organismo científico transmitiendo fauna silvestre en tiempo real.

La iniciativa se enfoca en especies como el pingüino de Magallanes, el petrel Gigante del Sur y el cormorán Imperial. Las cámaras fueron instaladas en islas de difícil acceso, donde los investigadores suelen limitar sus visitas para evitar disturbios en los animales durante su etapa reproductiva. La misma será transmitida a través de la cuenta de Youtube Fundación Rewilding Argentina.

El objetivo del proyecto es observar el ciclo de vida de estas aves sin interferencias: la incubación de los huevos, el relevo entre los adultos para alimentar a los pichones y los efectos climáticos sobre su rutina diaria. Los especialistas señalan que el registro continuo permite analizar procesos naturales que muchas veces pasan desapercibidos.

La transmisión es liderada por Flavio Quintana, investigador Superior del Conicet, quien ya impulsó otros dos proyectos similares durante el último año: uno con cámaras submarinas en Mar del Plata y otro acompañando una expedición paleontológica en Río Negro.

Para hacer posible la emisión desde estos territorios aislados, el equipo montó un sistema tecnológico que incluye paneles solares, baterías de larga duración, antenas, routers y cámaras preparadas para condiciones climáticas extremas. Según explicó Ignacio Gutiérrez, coordinador del equipo de Especies de Patagonia Azul, el acceso a internet satelital facilitó los enlaces, aunque la conectividad y el mantenimiento del equipo siguen siendo un desafío por los fuertes vientos y el ambiente salino.

La transmisión completa puede seguirse a través de YouTube, donde el público podrá comentar y observar en tiempo real escenas del entorno patagónico, como el regreso de los pingüinos al nido con alimento o los efectos de una tormenta sobre la colonia. Esta propuesta busca acercar el trabajo científico y la vida silvestre a un público amplio, manteniendo la premisa de no alterar el comportamiento de los animales en su hábitat natural.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp