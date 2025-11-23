Este domingo por la noche se realizó el cierre de la 2ª Fiesta Regional de la Cerveza en Brandsen, un encuentro que reunió a familias y grupos de amigos en la Plaza Hipólito Yrigoyen. Con un gran marco de público, Mario Luis subió al escenario para compartir sus clásicos y darle el último toque musical a la jornada. Luego de dos jornadas intensas de cervezas artesanales, food trucks y shows en vivo, el cierre redondeó un encuentro que confirma el crecimiento de esta fiesta como uno de los momentos esperados del año en la región.

Ampliaremos

