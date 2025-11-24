El sábado y domingo vistieron de fiesta a la plaza Hipólito Yrigoyen desde temprano, y el festejo culminó con un show que todos estaban esperando, la presentación de Mario Luis.

Con más de 30 puestos locales y de ciudades vecinas, las personas pudieron disfrutar de comida, cervezas artesanales, sorteos y más.

Además, los presentes participaron en sorteos que dieron más de 50 regalos, distribuidos en ambos días del festejo. Por la tarde, muchas personas recorrieron los puestos y muchas otras se sentaron en el pasto a disfrutar de ese momento de festejo tomando mate y comiendo algo.

Los shows comenzaron a partir de las 17:00, y se presentaron bandas como el tributo a La Konga, Karina, La Descocada y la Cool Fest. La noche del domingo tuvo su cierre de oro con la subida de Mario Luis al escenario, que cantó para una plaza llena de gente.

