Un operativo de control realizado ayer finalizó con el secuestro de una moto y la confección de varias infracciones a un joven que circulaba sin la documentación obligatoria.

El procedimiento ocurrió en la calle Alberti, entre Segade y Presidente Perón, donde personal policial detuvo la marcha de una moto Honda modelo Weis. Al solicitar la documentación correspondiente, constataron que el conductor no tenía la licencia habilitante, no poseía seguro obligatorio ni Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, el rodado no tenía la patente colocada.

Por estas irregularidades, se labraron actas por infracción a la Ley 24.449 y se dio intervención al Juzgado de Faltas de Brandsen, que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

