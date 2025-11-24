El productor y director general Darío Nuñez anunció la presentación del espectáculo “ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA”, que se realizará el sábado 29 de noviembre a las 20:30 h en la Sala de Cultura Municipal.

Se trata de una propuesta artística que reúne música en vivo, folklore, tango y la participación de más de treinta artistas locales, en un show pensado para toda la familia.

Las entradas tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en la boletería de Cultura o de manera online a través de Platea Uno Tickets.

El evento contará cuenta con la conducción de dos inconfundibles voces de nuestra radiofonía brandseña: Charito Alzugaray y Javier Rebot.

ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA Música, folklore y tango – Más de 30 artistas en escena 📅 Fecha: Sábado 29 de noviembre – 20:30 h 📍 Lugar: Sala de Cultura Municipal 🎟️ Entradas: $4.000 💳 Venta online: https://www.plateaunotickets.com 🧾 Venta presencial: Boletería de Cultura Artistas Participantes • Alejandro Galván Dewey

• Marcos Herensperger

• Maca Melián

• Juan Revainera

• Oriana Barragán

• Stefy y Alejandro Vilela

• Inés Revil

• Delfina Juliani

• Desirée Romero

• Almendra

• Laura Di Marco

• Marcelo Capandegui

• Gladys Villabona

• Gabriela Cárcano

• Fernando Salimbeni y Emanuel Castro

• Paola Nuñez

• Sebastián Soria

• Miguel Paré

• Érica Etchepar y Francisco Cárcamo

• Taller Municipal de Danzas Nativas (Infantil, juvenil y adultos)

• Lázaro Cepeda y Brunella González

• Ballet “El Caudillo”

• Taller de Danzas – Prof. Marta Díaz

• Graciela Ruiz y Carlos Olivera

• Ana Gasbarro y Cristian Panessi

• Érica Acuña y Lucas Ayala Un espectáculo para disfrutar en familia, con el talento de artistas locales en una noche única.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp