El productor y director general Darío Nuñez anunció la presentación del espectáculo “ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA”, que se realizará el sábado 29 de noviembre a las 20:30 h en la Sala de Cultura Municipal.

Se trata de una propuesta artística que reúne música en vivo, folklore, tango y la participación de más de treinta artistas locales, en un show pensado para toda la familia.

Las entradas tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en la boletería de Cultura o de manera online a través de Platea Uno Tickets.

El evento contará cuenta con la conducción de dos inconfundibles voces de nuestra radiofonía brandseña: Charito Alzugaray y Javier Rebot.

ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA

Música, folklore y tango – Más de 30 artistas en escena

📅 Fecha: Sábado 29 de noviembre – 20:30 h

📍 Lugar: Sala de Cultura Municipal

🎟️ Entradas: $4.000

💳 Venta online: https://www.plateaunotickets.com

🧾 Venta presencial: Boletería de Cultura

Artistas Participantes

  • • Alejandro Galván Dewey
  • • Marcos Herensperger
  • • Maca Melián
  • • Juan Revainera
  • • Oriana Barragán
  • • Stefy y Alejandro Vilela
  • • Inés Revil
  • • Delfina Juliani
  • • Desirée Romero
  • • Almendra
  • • Laura Di Marco
  • • Marcelo Capandegui
  • • Gladys Villabona
  • • Gabriela Cárcano
  • • Fernando Salimbeni y Emanuel Castro
  • • Paola Nuñez
  • • Sebastián Soria
  • • Miguel Paré
  • • Érica Etchepar y Francisco Cárcamo
  • • Taller Municipal de Danzas Nativas (Infantil, juvenil y adultos)
  • • Lázaro Cepeda y Brunella González
  • • Ballet “El Caudillo”
  • • Taller de Danzas – Prof. Marta Díaz
  • • Graciela Ruiz y Carlos Olivera
  • • Ana Gasbarro y Cristian Panessi
  • • Érica Acuña y Lucas Ayala

Un espectáculo para disfrutar en familia, con el talento de artistas locales en una noche única.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

