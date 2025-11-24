El productor y director general Darío Nuñez anunció la presentación del espectáculo “ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA”, que se realizará el sábado 29 de noviembre a las 20:30 h en la Sala de Cultura Municipal.
Se trata de una propuesta artística que reúne música en vivo, folklore, tango y la participación de más de treinta artistas locales, en un show pensado para toda la familia.
Las entradas tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse en la boletería de Cultura o de manera online a través de Platea Uno Tickets.
El evento contará cuenta con la conducción de dos inconfundibles voces de nuestra radiofonía brandseña: Charito Alzugaray y Javier Rebot.
ARGENTINA, BRANDSEN TE CANTA Y BAILA
Música, folklore y tango – Más de 30 artistas en escena
📅 Fecha: Sábado 29 de noviembre – 20:30 h
📍 Lugar: Sala de Cultura Municipal
🎟️ Entradas: $4.000
💳 Venta online: https://www.plateaunotickets.com
🧾 Venta presencial: Boletería de Cultura
Artistas Participantes
- • Alejandro Galván Dewey
- • Marcos Herensperger
- • Maca Melián
- • Juan Revainera
- • Oriana Barragán
- • Stefy y Alejandro Vilela
- • Inés Revil
- • Delfina Juliani
- • Desirée Romero
- • Almendra
- • Laura Di Marco
- • Marcelo Capandegui
- • Gladys Villabona
- • Gabriela Cárcano
- • Fernando Salimbeni y Emanuel Castro
- • Paola Nuñez
- • Sebastián Soria
- • Miguel Paré
- • Érica Etchepar y Francisco Cárcamo
- • Taller Municipal de Danzas Nativas (Infantil, juvenil y adultos)
- • Lázaro Cepeda y Brunella González
- • Ballet “El Caudillo”
- • Taller de Danzas – Prof. Marta Díaz
- • Graciela Ruiz y Carlos Olivera
- • Ana Gasbarro y Cristian Panessi
- • Érica Acuña y Lucas Ayala
Un espectáculo para disfrutar en familia, con el talento de artistas locales en una noche única.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp