El choque ocurrió en el kilómetro 86, en jurisdicción de nuestro Distrito. Las víctimas, de 90 y 86 años, fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud.

Un grave accidente registrado en las últimas horas sobre Ruta 2, más precisamente en el kilómetro 86 y en sentido a la Costa Atlántica, dejó como saldo dos personas mayores con politraumatismos, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud de la zona.

Según confirmaron fuentes policiales, un Toyota Corolla conducido por un hombre de 66 años y oriundo de Balcarce, impactó por motivos que aún se investigan contra una Honda CR-V, la cual realizaba una maniobra de retome al momento del choque.

En la Honda viajaban un hombre de 90 años, quien sufrió politraumatismos y un corte profundo en la cabeza, y una mujer de 86 años, quien sufrió múltiples traumatismos. Ambos se encontraban conscientes cuando fueron asistidos.

El conductor y su acompañante resultaron ilesos. En el lugar del siniestro intervinieron Bomberos Voluntarios de nuestra localidad, y personal de Seguridad Vial.

Fuente: Radio Sudestada

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp