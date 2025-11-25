En la mañana de este martes se produjo un siniestro en un transporte de larga distancia que llevaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata. El accidente fue a la altura de General Pirán.

Un fatal accidente se registró en las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 325, a la altura de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que se investigan, el micro sufrió un siniestro y terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.

Según informaron, las víctimas fatales murieron en el lugar. También varios heridos de distinta gravedad, dos de ellos de gravedad, confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes viajaban hacia la ciudad costera.

De acuerdo con el sitio web de la Provincia de Buenos Aires, el micro adeuda una multa por $256.650 por una infracción por exceso de velocidad cometida el 8 de mayo de este año; se le hizo control de alcoholemia al conductor y este dio resultado negativo.

En estos momentos trabajan en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

LAS VÍCTIMAS VIAJABAN A UN ACTO DE AXEL KICILLOF

Según revelaron desde Infobae, los heridos se encontraban en camino a un acto del gobernador bonaerense en Mar del Plata. Se trata del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana). El mismo fue suspendido.

Los propios heridos se ayudaron entre sí para salir de la unidad. Mientras las ambulancias trasladaron a los casos más graves, el resto recibió atención en un pequeño centro de salud de General Pirán.

Fuente: Infobae

