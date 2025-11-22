En el programa Grassi.com (FM 90.7), conversaron con Sebastián Cano, uno de los organizadores de la 2ª Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal en Brandsen, un evento que volvió a superar expectativas y que ya se vive con una energía especial en la Plaza Hipólito Yrigoyen.

Desde temprano, la plaza comenzó a llenarse de food trucks, artesanos y cerveceros locales y de distintas ciudades. Cano confirmó que, si bien el límite inicial eran 30 puestos, finalmente “se sumaron tres más: somos 33”, entre locales y visitantes, para poder cubrir todos los costos del evento y ampliar la propuesta gastronómica.

Con un clima ideal, variedad de comidas y cerveza artesanal de todo tipo, Sebastián sintetizó el espíritu del festival con una frase que ya quedó como marca del encuentro:

“Hoy es el día permitido. Hoy y mañana… para la comida y para la bebida.”

La expectativa es enorme:

Más de 50 regalos se sortearán entre sábado y domingo.

se sortearán entre sábado y domingo. Shows desde las 17 horas , con un cierre fuerte hoy y mañana.

, con un cierre fuerte hoy y mañana. Mario Luis se presentará el domingo a las 22 , uno de los números más esperados.

, uno de los números más esperados. También habrá tributos a La Conga, Karina y el cierre del sábado con La Descocada y La Cool Fest.

Sobre la convocatoria, Cano confirmó que llega público “de Cañuelas, La Plata, Buenos Aires y de toda la región”, y que el evento se hace “a pulmón”, organizado por la Asociación de Gastronómicos y Cerveceros Brandseños con el acompañamiento del Municipio en cuestiones operativas.

En cuanto al crecimiento del festival, Cano no dudó:

“Esta feria la veo más grande que el año pasado. Más linda. Se van a sorprender.”

Además, adelantó que el grupo ya está proyectando más actividades regionales, incluyendo un encuentro gastronómico en la Laguna de Ranchos, surgido por invitación de la intendencia vecina.

La fiesta promete dos jornadas intensas y ya se perfila como uno de los eventos más importantes del año para el sector gastronómico local.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp