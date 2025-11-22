El maestro Eduardo Giménez, de la vecina localidad de Loma Verde (partido de General Paz) nos comentó que, en el marco de sus jóvenes 114 años de vida, la Biblioteca Mariano Moreno realizó un concurso literario que se denominó “Un pueblo que cuenta”, convocando a la comunidad a escribir narraciones sobre hechos, experiencias e historias del lugar.

PRIMEROS PASOS

La promotora del proyecto fue la bibliotecaria Lelia Cadelli, quien indicó a TRIBUNA que se contó con un jurado de ex alumnos, ex docentes, un escritor y un profesor de literatura en ejercicio: Delia Pretti, Rosa Echarri, Mirta Guaz y Lorena Pretti. “Una vez comunicada toda la población, a través de diferentes medios y habiendo colocado urnas en lugares estratégicos, se esperó hasta la fecha indicada de su finalización, el retiro y posterior apertura”.Se abrieron las urnas y, posteriormente, de los sobres, se llevó a cabo bajo supervisión en las instalaciones de la biblioteca. Luego, se realizó la lectura de los escritos, pertenecientes a los cinco sobres extraídos, los que fueron analizados por el jurado comunicando la decisión tomada.



Los textos ganadores fueron: 1er premio “Simona y los detectives de sala turquesa”, Rosalía Quintana (foto junto a la bibliotecaria). 2do premio “Retazo”, Susana Guaz. Se entregaron reconocimientos a los ganadores y al resto de los participantes.



Desde la Biblioteca Mariano Moreno se demostraron muy agradecidos, valorando este hecho significativo de participar y escribir sobre Loma Verde. El personal directivo docente y maestro bibliotecario, destacaron “el compromiso de aquellos que, con tanto cariño, nos hicieron llegar su obra. Las acciones que emprendemos en nuestra institución se centran en un objetivo: incentivar la lectura y escritura, como elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento como personas que se desenvuelven en una sociedad en constante cambio”, concluye el breve escrito de la Escuela Primaria Nº14 de Loma Verde, adjuntando algunas imágenes de la iniciativa que vieron plasmada en hechos concretos.

Por Guillermo E. González

