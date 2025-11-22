La edición N° 3067 ya se encuentra disponible en todos los kioscos de nuestra localidad. A continuación, los temas de tapa.

Federico y Sofía quieren ir a Córdoba

Van al Instituto Santa Rita y clasificaron para la instancia final de las Olimpíadas de Matemáticas.

Federico Codesido y Sofía Kearney -foto- son alumnos de 5to grado del Instituto Santa Rita y clasificaron para la instancia final de las Olimpíadas de Matemáticas a disputarse el lunes 1° de diciembre en La Falda, Córdoba. Salieron primeros en el Regional, entre 300 equipos. Para ello, necesitan, además de su talento y su inteligencia, que ya los tienen, poder solventar los importantes gastos que implica el viaje en cuanto alojamiento. Ya lanzaron una rifa y generaron un alias para recibir donaciones y poder hacer su sueño realidad.

Ya rige la Emergencia Económica

El Concejo declaró, por mayoría, la Emergencia Económica que permitirá al Ejecutivo reestructurar partidas presupuestarias; renegociar deudas con proveedores y acreedores; disponer medidas de contención y eficiencia del gasto, sin afectar la prestación de los servicios básicos. Fueron los cinco votos positivos, los de Fuerza Patria; Roldán (LLA) y Bronicardi (DF) votaron en contra, mientras se abstuvieron los cinco representantes de Juntos por el Cambio. A la la hora de opinar, la oposicíón fue muy dura:

Roldán expresó: “El Ejecutivo municipal pidió la Emergencia, pero el Concejo no cuenta con la información suficiente para otorgarla, por eso me opuse”. Bronicardi indicó que no quiere ser cómplice de la falta de manejo del municipio. “Se le da súper poderes a una gestión muy observada y poco transparente”.Florencia Arrechea de JxC explicó que esta declaración de emergencia determina una alteración del presupuesto y una importante delegación de facultades. Y opinó que la reducción de sueldos a los funcionarios y de vales de combustibles, “es maquillaje”. Y Juan Cruz Salgueiro, compañero de bloque, amplió, diciendo que crearon un organigrama gigante y que ahora no pueden sostenerlo. Como se sabe, estará en vigencia hasta el 31 de diciembre con reducción de salarios (15 por ciento) a los funcionarios, congelamiento de ingresos y restricciones en horas extras y en vales de nafta.

Por decreto, el Concejo obliga a Raitelli a contestar en un plazo de 15 días a las reiteradas comunicaciones no respondidas

¿Quién lo sustituiría si José González no asume? Por Ley Orgánica la banca sería para Sol Guerín, pero por Ley de Género entraría Alberto Noguera

El titular de Seguridad duda entre seguir como funcionario o volver al Concejo.

La polémica sobre la “descamporización” de la gestión sigue dando que hablar. Lo concreto es que José González ayer nos dijo: “aún no decidí qué voy a hacer”. Alrededor de esta posibilidad también hay un interés político. Porque si González pide licencia como edil para seguir como titular de Seguridad, se abren dos alternativas según se aplique la Ley Orgánica Municipal o la Ley de Paridad de Género. Y entonces ingresará o una camporista -Sol Guerín- o un renovador -Alberto Noguera-.



Qué dice la Ley Orgánica: “Los candidatos que no resulten electos, serán suplentes natos en primer término de quienes lo hayan sido en su misma lista y el reemplazo por cualquier circunstancia de un Concejal, se hará automáticamente y siguiendo el orden de colocación en la respectiva lista de candidatos, debiendo ser llamados los suplentes una vez agotada la nómina de titulares.



Mientras que Ley de Paridad de Género dice: “La persona que debe asumir es la siguiente en la lista electoral del mismo género que el concejal que solicita la licencia. Esto se aplica a todos los niveles legislativos y en todos los municipios, según lo establecido en la ley y la jurisprudencia reciente. En caso de conflicto entre la Ley Orgánica de las municipalidades y la ley de Paridad de Género, prevalece la ley de paridad de género debido a su jerarquía constitucional y a su objetivo de garantizar la equidad en la representación política”. El principio de paridad fue incorporado a la Constitución, lo que le otorga una jerarquía superior a las leyes orgánicas municipales, las cuales deben adecuarse a este mandato constitucional.



Para graficarlo: si González sigue en Seguridad, su banca sería para Sol Guerín si se aplica la Ley Organiza Municipal, o sería para Alberto Noguera si se aplique la Ley de Paridad de Género.

Sin duda sobre el ánimo de González pesa también un compromiso con su línea partidaria, el Frente Renovador. Hace dos años, cuando pidió licencia Gabriela Cienfuegos y ocupó su banca Sergio González, la Municipalidad hizo valer la Ley Organica, permitiendo que esa banca sea ocupada por Sergio González, algo que a los renovadores no les hace ninguna gracia, aunque no lo digan en voz alta. En cambio si apelaran a la ley de cupos, juraría como concejal Alberto Noguera, que es renovador.

Prorrogan la moratoria hasta el 31 de diciembre

Se prorrogó el plazo para adherirse al plan de regularización de deudas municipales. El programa contempla descuentos, planes en cuotas y opciones flexibles.

