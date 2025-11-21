La Municipalidad de Brandsen decidió extender la Moratoria 2025 hasta el 31 de diciembre, ofreciendo más tiempo y mejores facilidades para que los vecinos puedan regularizar deudas municipales.

La Municipalidad de Brandsen prorrogó la Moratoria 2025 hasta el 31 de diciembre

La Municipalidad de Brandsen informa que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para adherirse al plan de regularización de deudas municipales. La medida, formalizada por decreto del Departamento Ejecutivo, busca acompañar a los contribuyentes en un contexto complejo, ofreciendo alternativas accesibles para ordenar compromisos pendientes sin generar nuevas cargas.

El programa contempla descuentos, planes en cuotas y opciones flexibles, para que cada vecino y vecina pueda resolver su situación de la manera que le resulte más cómoda y posible.

¿Quiénes pueden adherirse?

Contribuyentes con deudas vencidas.

Personas con planes anteriores o juicios iniciados

(requiere previo pago de gastos judiciales).

Beneficios y opciones disponibles

Pago al contado Hasta 100% de descuento en intereses y recargos.

Planes en cuotas Hasta 3 cuotas: 75% de descuento.

75% de descuento. Hasta 6 cuotas: 50% de descuento.

50% de descuento. Hasta 12 cuotas: sin interés.

sin interés. Hasta 24 cuotas: interés del 2% mensual.

¿Dónde realizar el trámite?

La adhesión se realiza de forma presencial en la Dirección de Ingresos Públicos, ubicada en Ituzaingó 1062, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 hs.

Desde el Municipio se destaca que esta prórroga busca brindar un alivio y una oportunidad para que cada contribuyente pueda regularizar su situación con tranquilidad.