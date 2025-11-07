Un vecino se comunicó con InfoBrandsen y mostró su indignación con lo sucedido en un comercio de indumentaria: ”No queremos que ocurra con nadie más”.

En las últimas horas, un lector y vecino de nuestra localidad, se comunicó con nosotros a través de WhatsApp (2223 50-8499) para visibilizar la situación que vivió junto a su pareja en un local ubicado en el radio céntrico, en el cual, según explica, vulneran la privacidad de los clientes con cámaras en los probadores.

Su mensaje fue el siguiente: “Quería hacer público un hecho que nos sucedió hoy a mi novia y a mi en un local de indumentaria en pleno centro. Estábamos buscando ropa para comprar y lamentablemente entramos a este lugar. Mi novia agarra una prenda, pasa al probador y yo me pongo del lado de afuera ya que la cortina era bastante clara y se veía todo. En eso, mientras esperaba, veo que había una cámara tipo domo por encima del cubículo, el cual no tenía techo, por lo cual todo lo que pasaba se veía explícitamente”.

El vecino contó que tras darse cuenta de esto, fueron a la Estación de Policía local para denunciar el hecho: “Nos dijeron que al ser un local privado y muy precario, no se harían cargo y que no nos tomaban la denuncia. Según palabras de ellos, nosotros «teníamos que fijarnos dónde había cámaras y dónde no”.

Tras no conseguir la respuesta que esperaban dialogaron con este portal, indignados por el hecho: “Esto que es lamentable le pasó a alguien mayor de edad pero no queremos que ocurra con nadie más, y menos si se trata de un caso diferente en la que pueda involucrar a una persona menor”.

