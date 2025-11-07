También hubo reunión con Vialidad y avanza el proyecto para iluminar el tramo que va de Domselaar a Ruta 6.

Con el acompañamiento del Gobierno provincial, San Vicente accederá a nueva maquinaria y luminarias LED a través del programa Municipios 2025, fortaleciendo la infraestructura urbana y la prestación de servicios esenciales.

El intendente Nicolás Mantegazza firmó una nueva incorporación al programa Municipios 2025 de Provincia Leasing, junto al gobernador Axel Kicillof, que permitirá sumar equipamiento para optimizar la iluminación y fortalecer los servicios del distrito.

El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, del ministro de Gobierno, Carlos Bianco y de la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Mediante este convenio, el Municipio podrá adquirir luminarias LED, columnas, un camión con caja y una miniexcavadora, que serán destinados al avance del proyecto de iluminación de la Ruta 210 hacia Domselaar y al fortalecimiento de los servicios públicos locales.

A su vez, el mandatario local mantuvo una reunión de trabajo con el subadministrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Yzurieta, para continuar avanzando en el proyecto de iluminación de la Ruta N°210, en el tramo que une la Ruta N°6 con la localidad de Domselaar.

Esta obra forma parte del trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno provincial para mejorar la seguridad vial, la conectividad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Vicente. La iniciativa contempla la instalación de nuevas luminarias LED y columnas, que permitirán optimizar la visibilidad y acompañar el crecimiento de las localidades del distrito.

Este respaldo del Gobierno provincial y del Banco Provincia posibilita seguir mejorando la infraestructura, la conectividad y la calidad de vida de las vecinas y vecinos de San Vicente, promoviendo un desarrollo sostenido con más obras y mejores servicios para toda la comunidad.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp