💬 Carta de lector

“Gracias por no perder la humanidad”

Hola, mi nombre es Jesús y soy vecino del barrio La Parada.

Quiero hacer un agradecimiento público al efectivo policial que anoche, tras el llamado de un vecino, en horas de la madrugada —cerca de la 1 de la mañana— se acercó de inmediato a las calles Picasso y Violeta para asistir a Federico, un hombre que había quedado solo, en plena oscuridad, con su vehículo accidentado en una zanja.

Este agente, junto a otro vecino, no dudó en brindar su ayuda y acompañamiento, cuidando a una persona que se encontraba totalmente expuesta, en un lugar donde podría haber sido víctima de cualquier delincuente.

En tiempos donde muchas veces se habla de lo que se hace mal, hoy quiero destacar lo que sí se hace bien: el compromiso del policía y de los vecinos para ayudar a alguien en una situación difícil.

Cuando quisimos darle un presente como agradecimiento, el agente no lo aceptó, diciendo que era su trabajo ayudar y estar a disposición del vecino.

Gracias de corazón por el compromiso y la humanidad demostrada.

Extiendo también este reconocimiento al Secretario de Seguridad, al Sr. Intendente y a las autoridades locales, porque gestos como estos muestran que cuando hay vocación y presencia, la comunidad se siente un poco más segura y acompañada.

👏🚓💙

Gracias por no perder la humanidad y no mirar para otro lado.

— Jesús, vecino del barrio La Parada.

