La ausencia del Distrito en la nómina de proyectos para saneamiento genera preocupación al ser un área crítica.

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 por parte del gobierno de Axel Kicillof, los intendentes de los 135 municipios bonaerense tomaron conocimiento de las obras claves que el Ejecutivo programó para el próximo año, entre las cuales sobresalen los trabajos para mitigar las inundaciones y mejorar la distribución de agua potable.

Según precisó Kicillof, un total de $3,2 billones del presupuesto 2026 (un 7,4% del total) será destinado a gastos de capital, es decir a obras de infraestructura, entre los cuales también están contempladas la continuidad del Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales.

Sin embargo, en la larga nómina de municipios que están contemplados con obras, no aparece Brandsen, pero sí otras 9 comunas donde se harán trabajos en sus plantas depuradoras e incluso se construirán, una de las áreas más sensibles para nuestra Ciudad.

Caso aparte para el de nuestro distrito vecino de San Vicente, que recibirá más de $750 M para poder mejorar y ampliar su planta depuradora, además de que contará con la construcción de 200 viviendas en la localidad de Alejandro Korn. Esto sin contar el avance en el proyecto de iluminación en Ruta 210 desde Ruta 6 hasta Domselaar, el cual ya se conversó con Vialidad.

QUÉ MUNICIPIOS RECIBIRÁN FONDOS PARA TRATAR LÍQUIDOS CLOACALES

Las Flores : planta depuradora de líquidos cloacales; $1.355 millones

: planta depuradora de líquidos cloacales; $1.355 millones Malvinas Argentinas : Obra planta de tratamiento cloacal. Grand Bourg Centro; $1.039 millones.

: Obra planta de tratamiento cloacal. Grand Bourg Centro; $1.039 millones. Tandil : ampliación planta depuradora centro; $1.514 millones

: ampliación planta depuradora centro; $1.514 millones San Cayetano : planta depuradora de líquidos cloacales; $3.533 millones

: planta depuradora de líquidos cloacales; $3.533 millones Chascomús : ampliación planta depuradora cloacal; $3.002 millones

: ampliación planta depuradora cloacal; $3.002 millones Chivilcoy : estación de bombeo cloacal; $500 millones

: estación de bombeo cloacal; $500 millones Alberti : Planta depuradora de líquidos cloacales; $1.500 millones

: Planta depuradora de líquidos cloacales; $1.500 millones Mercedes : reacondicionamiento y ampliación de la planta depuradora cloacal; $13.744 millones

: reacondicionamiento y ampliación de la planta depuradora cloacal; $13.744 millones San Vicente: ampliación de planta de líquidos cloacales; $755 millones

