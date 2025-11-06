Cada 6 de noviembre se conmemora en Argentina el Día del Empleado Bancario, en homenaje a la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que desde 1924 representa y defiende los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector. Desde Infobrandsen queremos le deseamos un feliz día a todos aquellos empleados bancarios que trabajan día a día en nuestra ciudad.

La fecha recuerda la creación de la organización sindical que nació con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en un contexto de gran precariedad. A comienzos del siglo XX los empleados bancarios trabajaban jornadas de hasta 12 horas diarias, sin vacaciones, sin categorías ni escalafones, y con sanciones por llegadas tardías. Ante esa situación, el 6 de noviembre de 1924 un grupo de trabajadores decidió organizarse formalmente para articular sus reclamos y construir una entidad que garantizara la protección de sus derechos.

Sin embargo, la historia de la organización gremial comenzó algunos años antes. En 1919, los empleados del Banco Provincia protagonizaron la primera huelga bancaria del país. En aquel entonces, unos 3.500 trabajadores formaron la Asociación de Empleados de Banco, que se incorporó a la Federación Obrera de la República Argentina (FORA). Los reclamos se centraban en el reconocimiento del gremio, un régimen jubilatorio propio y la reducción de la jornada laboral.

Las protestas, aunque enfrentaron represión, persecución y despidos, marcaron el inicio de una lucha colectiva que sentó las bases del sindicalismo bancario. Con la creación oficial de la Asociación Bancaria en 1924, los trabajadores consolidaron un espacio de representación nacional. Su sede inicial estuvo en Bartolomé Mitre 382, en la Ciudad de Buenos Aires, y contaba con unos 1.500 afiliados.

Con el paso del tiempo, el gremio obtuvo conquistas fundamentales: su propia caja de jubilaciones y pensiones, la jubilación con 30 años de aportes y 50 de edad, y la reducción definitiva de la jornada laboral. Ya incorporada a la CGT en 1945, la Bancaria también protagonizó importantes movilizaciones que derivaron en la firma del convenio colectivo de trabajo 18/75, uno de los mayores logros sindicales del sector.

Durante las décadas siguientes, la Asociación atravesó momentos de conflicto e intervención estatal, especialmente tras el golpe de 1955, aunque mantuvo su presencia activa en defensa de los derechos laborales. Incluso en los años más difíciles, como durante las extensas huelgas de 1958 y 1959, los trabajadores bancarios sostuvieron su reclamo por mejores condiciones y estabilidad en el empleo.

Hoy, al cumplirse 101 años de la primera huelga bancaria y 101 años de la fundación de la Asociación Bancaria, esta fecha no solo celebra a quienes trabajan en el sistema financiero, sino también a quienes, desde hace más de un siglo, mantienen viva la lucha por la dignidad y la justicia laboral en Argentina.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp