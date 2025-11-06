Hoy Mariela, una vecina de nuestra ciudad se comunicó con nosotros a través de WhatsApp (2223-50 8499) para contar una situación que vivió a la mañana junto a su hija y por la cual quiere avisar a la comunidad.

Ella caminaba por calle La Victoria entre 12 y 13 junto a su hja alrededor de las 09:00, y un pitbull marrón se escapó de una casa y las quiso morder. Sin embargo, según comentó, nadie salió de la casa en busca del animal. La vecina alertó que si los perros suelen atacar a las personas no deben estar sueltos ya que implican un peligro para los chicos y la gente que frecuenta la zona.

