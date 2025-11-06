Alumnos y alumnas que actualmente cursan el 2° año de la carrera Tecnicatura en Administración de Recursos Humanos tuvieron la oportunidad de participar de prácticas profesionales.

Fueron acompañados por la Subsecretaría de Producción y Empleo local en el proceso de prácticas intensivas que combinaron instancias teóricas y prácticas dentro del área de selección de personal, el armado de perfiles para empleadores, la confección de CV y de procesos de preselección.

Estas actividades se realizaron en el marco del trabajo conjunto entre la Comuna y el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

