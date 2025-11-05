La institución educativa María Elisa Figueroa pide ayuda a la comunidad para que quienes puedan y quieran, colaboren con pintura, pinceles y rodillos.

Los materiales serán utilizados para que los egresaditos 2025 puedan pintar su propio mural en el patio del lugar y dejar las huellas de su paso por la institución.

