La Comisión de Fomento del club deportivo comunicó que comenzará a atender a través de Secretaría los jueves de 09:00 a 11:00.

Esto se realiza con el fin de escuchar las propuestas que traigan en pos de mejorar tanto el club como el barrio. Además, desde la institución buscan colaborar en todo lo que esté a su alcance, ya sea en la gestión de trámites y reclamos realizados a diferentes organismos.

