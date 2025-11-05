Mantegazza encabezó una nueva jornada de entrega de decretos de propiedad.

El intendente sanvicentino entregó 40 decretos de regularización dominial, una medida que permitirá a más familias de San Vicente avanzar hacia la obtención del título de propiedad de sus hogares.

La jornada se desarrolló en el Salón Gaetani junto a la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle, y el equipo del área de Casa de Tierras, en el marco del Programa Municipal Mi Casa, una iniciativa que promueve la formalización de la propiedad y el acceso a la vivienda digna.

Durante el encuentro, el mandatario local destacó el compromiso de los equipos municipales y el impacto social de cada trámite realizado al argumentar que “muchos vecinos y vecinas, durante año, y algunos décadas, no pudieron llegar a tenerlo, con lo cual este no es un acto de gestión administrativo sino que también tiene que ver con un valor muy importante en la seguridad y tranquilidad jurídica”, expresó Mantegazza.

El jefe comunal destacó la importancia de las políticas de regularización dominial que se llevan adelante en el distrito, subrayando que se trata de una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el desarrollo planificado del territorio.

En ese sentido, señaló que “es una herramienta que nos permite acceder a otros derechos. Es una política estratégica para poder planificar y ordenar el territorio, pero también tiene un componente muy fuerte, ya que iniciamos más de 5000 trámites de escrituración en estos años, con más de 520 familias de San Vicente que este año han logrado su decreto de regularización”.

Con estas nuevas entregas, el Municipio de San Vicente continúa impulsando políticas de vivienda que consolidan el acceso a la propiedad y fortalecen el desarrollo comunitario en todo el distrito.

