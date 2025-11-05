Los docentes y estudiantes de la formación académica de enfermería de nuestra ciudad realizarán una pollada solidaria para ayudar a Yamila.

El evento se realizará el 7 de noviembre a partir de las 21:00 en calle Infanta Isabel entre Aristóbulo del Valle e Yrigoyen, y todo el dinero recaudado se destinará para que ella pueda afrontar los gastos de su tratamiento oncológico.

El valor del pollo entero+ensalada es de $15.000 y podés encargar el tuyo comunicándote al (011)28703804 o al (2223)433180. Además cuentan con envío a domicilio sin cargo. El alias para transferir el valor del pedido es TODOS.YAMILA, y figura a nombre de Caviglia Magalí.

